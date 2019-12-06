Студент ВШЭ Жуков дал первый комментарий после освобождения

Блогер и студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого приговорили к трем годам лишения свободы условно за экстремизм, прокомментировал решение суда. Об этом пишет в Telegram-канале издание «Подъем».

Он поблагодарил поддерживающих его россиян и призвал помогать другим фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве. «Я надеюсь, что мы не научились воспринимать как победу наказание невиновных людей. Я рад, что я на свободе, но это совершенно несправедливая вещь», — заявил Жуков.

По словам студента, он не собирается прекращать публичную деятельность, однако проконсультируется по этому пункту договора с адвокатом. Согласно приговору, ему запрещено вести видеоблог на протяжении двух с половиной лет.

Ранее 6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.

Блогер настаивал, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и называет себя сторонником мирного протеста. На допросе он сказал, что выступает против любых форм насилия на протестах, и поэтому не мог призывать к этому.

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