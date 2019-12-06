В СПЧ оценили приговор студенту ВШЭ Жукову

Принятое судом решение об условном наказании для Егора Жукова является сбалансированным. Такое мнение высказал председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев, передает «Интерфакс».

Фадеев также назвал важным, что Жуков сможет продолжить учебу и работу. «Было бы неправильно направить в тюрьму талантливого молодого человека, сломать ему жизнь в 21 год», — сказал Фадеев.

Ранее 6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.

Жуков не признал вину, но подтвердил, что записи опубликовал он. Он также настаивает, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и называет себя сторонником мирного протеста. Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. Обвинение просило приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима, а также запретить ему пользоваться интернетом на 2,5 года.

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