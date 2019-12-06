Участника несанкционированных акций в Москве Новикова приговорили к штрафу

Тверской суд Москвы приговорил дантиста Павла Новикова к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально сумма штрафа составляла 150 тысяч рублей, однако ее сократили до 120 тысяч в связи с тем, что Новиков находился под стражей на стадии следствия. Прокурор просил для Новикова три года колонии общего режима.

Новикова задержали утром 29 октября. По версии обвинения, во время акции 27 июля в Столешниковом переулке Новиков ударил пластиковой бутылкой с водой по шлему и плечу полицейского Алексея Широкого, задерживавшего другого участника акции. Его обвинили по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ, блогера Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Жуков вину не признал, но подтвердил, что соответствующие видео действительно публиковал он.

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