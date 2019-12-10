Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!» — сказал глава государства.

Таким образом Путин ответил глава совета Валерию Фадееву, который заявил, что решения судов должны быть соразмерны правонарушениям, а «брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».

6 декабря были вынесены приговоры участникам летних несанкционированных акций в Москве. К примеру, Тверской суд приговорил дантиста Павла Новикова к штрафу в размере 120 тысяч рублей, его обвиняли в ударе полицейского пластиковой бутылкой. Еще одного фигуранта, Никиту Чирцова, суд приговорил к году колонии за толчок полицейского, студента ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Ранее 19 августа комментируя массовые акции в столице, Путин заявил о праве граждан на мирные протесты. При этом, подчеркнул он, никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений. Глава государства заверил, что Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.

В Москве летом проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, которые были связаны с избирательной кампанией перед выборами в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями — например, поддельные или умерших людей. На несанкционированной акции 27 июля полиция задержала свыше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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