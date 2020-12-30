Путин подписал закон о санкциях за цензуру российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о санкциях за цензуру в отношении российских СМИ. Как сообщает РИА Новости, зарубежные соцсети будут наказывать за ограничение доступа к контенту российских СМИ из-за расовой, национальной или политической принадлежности.

Закон коснется и крупных зарубежных компаний, в том числе YouTube, Facebook и Twitter. Если они допустят цензуру российских СМИ, к ним могут применяться санкции в виде блокировки, замедления трафика или штрафов. Максимальная сумма штрафа составит три миллиона рублей. При этом разные санкции могут применяться одновременно.

В соответствии с новым законом, генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел сможет присваивать иностранному сайту статус допускающего цензуру в отношении российских СМИ. В случае, если ресурс решит изменить стратегию поведения и отказаться от дискриминации, он должен будет сообщить об этом в Роскомнадзор.

Впервые о мерах в отношении зарубежных IT-платформ высказался Роскомнадзор в октябре. Регулятор представил парламенту предложения, которые назвал борьбой с цензурой российских СМИ в иностранных соцсетях. Представители Роскомнадзора указали, что около 20 отечественных СМИ, в числе которых РИА Новости, «Россия 1» и Sputnik, столкнулись с блокировкой материалов и публикаций. В Кремле ограничения для зарубежных платформ поддержали.