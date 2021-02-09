Россиян предупредили о неприятных последствиях излишней открытости в соцсетях

Глава команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян предупредил россиян о возможных неприятных последствиях излишней открытости в социальных сетях. В частности, зная имя и фамилию пользователя, мошенники могут шантажировать его и вымогать деньги. Об этом эксперт рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Закарян объяснил, что мошенники в сети могут узнать о таких личных вещах, как зависимости или связи на стороне, и впоследствии использовать эту информацию в своих корыстных целях. «Что угодно может стать поводом заплатить людям, в чьи руки попала эта информация. И вам повезет, если это будет одноразовый платеж, а не кабала на всю жизнь», — предупредил эксперт.

Хвастовство в социальных сетях своим благосостоянием, дорогими покупками или путешествиями «является чуть ли не открытым призывом к ворам», заметил Закарян. Подобные публикации могут лишь спровоцировать преступника на совершение ограбления.

Эксперт привел в пример западный тренд на отказ от социальных сетей. Считается, что это признак свободы и отсутствия «привязки к интернету». Некоторые люди уже начинают регистрироваться в сети под выдуманными именами, не ставят геометки и переходят общаться в мессенджеры, которые гарантируют анонимность и защищены от утечек.

Ранее стало известно, что в первые дни февраля, после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях с требованием удалять подобные публикации, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше. Согласно новому закону, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную брань.