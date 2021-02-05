В соцсетях стало больше мата после введения запрета

В первые дни февраля, после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях с требованием удалять подобные публикации, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Медиалогии».

Так, 1-2 февраля 2021 года во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter и Instagram россияне сделали более 646 тысяч публикаций, в которых присутствовал мат. 3-4 февраля прошлого года в тех же самых соцсетях были зафиксированы лишь 426,5 тысячи нецензурных публикаций.

Агентство «Социальные сети», проанализировавшее сообщения пользователей по запросу РБК, подчеркнуло, что сама новость об обязанности соцсетей удалять матерные слова спровоцировала активное использование обсценной лексики.

В организации зафиксировали всплеск нецензурных выражений в соцсетях 22-23 января 2021 года на фоне новости о скором вступлении поправок в силу. Схожий всплеск имел место и 1-2 февраля, в первые дни вступления закона в силу.

В России с 1 февраля начал действовать закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Согласно документу, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную брань.

Требование содержалось в поправке, которую внесли депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Законопроект был принят во втором и третьем чтениях нижней палаты парламента за два дня в декабре 2020 года, и еще через два дня был одобрен Советом Федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон 30 декабря 2020 года.