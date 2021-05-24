Совфед предупредил Googlе о риске потерять российскую аудиторию

Поведение Google неконструктивно, американская корпорация рано или поздно может потерять российскую аудиторию, предупредил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его цитирует Telegram-канал «СанатИнформ».

«Google не понимает, что благодаря тем действиям, которые он совершает, может просто потерять рано или поздно российскую аудиторию. Компания зарабатывает в России колоссальные деньги благодаря YouTube. Но они хотят и рынок иметь в России, и "проталкивать" то, что для нас неприемлемо», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что требования Роскомнадзора к компании абсолютно законны.

Ранее стало известно, что компания Google LLC подала иск к Роскомнадзору. Google оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на видео в YouTube, в которых Роскомнадзор увидел призывы принять участие в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

В свою очередь в Роскомнадзоре заявили о готовности вести диалог с американской корпорацией в судебном порядке.