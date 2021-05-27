Пушков ответил на слова президента Польши о «ненормальной России»

Заявление президента Польши Анджея Дуды о «ненормальной России» указывает на крайнее раздражение Варшавы тем, что ее политика в отношении России терпит провал. Так на него ответил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает газета «Взгляд».

«Польша ухудшила отношения с Москвой практически до самой крайней точки. Дальше только либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв», — сказал сенатор.

Он добавил, что Польша активно поддерживала идею изоляции России и стала одним из государств, которые призывают максимально расширить санкции, а также сделала «большую ставку на срыв строительства "Северного потока-2"».

Пушков указал, что если Польша взглянет на свою историю, то увидит там много «неприглядных, кровавых, в том числе захватнических страниц» и призвал президента страны «посмотреть в зеркало». По мнению сенатора, Варшава подходит к современным проблемам с претензиями, связанными с историческими событиями, и «пока не видно перспективы взросления Польши».