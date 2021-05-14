В России исключили возможность газовой конкуренции

Министр энергетики России Николай Шульгинов исключил возможность конкуренции между российскими трубопроводным и сжиженным природным газом (СПГ) при поставках в Европу. В интервью журналу «Энергетическая политика» он заявил, что проблема скорее надумана, ведь в регионе есть страны, куда не дотягивается российская труба.

По его словам, закупать российский СПГ могла бы, например, Испания. Кроме того, российские компании в состоянии оперативно отправлять свою продукцию на другие рынки, где цены растут.

Глава ведомства указал, что конкурентом для российского трубопроводного газа является СПГ из Катара и США, но стабильность поставок по газопроводам выглядит преимуществом. При этом Шульгинов подчеркнул, что Россия должна развивать СПГ, пока есть окно возможностей, а для этого надо осваивать Арктику, в том числе полуострова Ямал и Таймыр.

Коснувшись темы строящегося газопровода «Северный поток-2», чиновник напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который пообещал, что до конца года проект заработает.

Что касается возможных поставок водорода по нему, то эта идея пока под вопросом. Шульгинов отметил, что нет стандартов для строительства таких труб и пропорций смеси. Тема по-прежнему сложная, и разработки в этом отношении ведутся. Он напомнил, что перед Россией стоит задача занять 20 процентов мирового рынка водорода во всех нишах.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 мая цена на газ в Европе рекордно выросла с середины января. Тысяча кубометров торговалась на уровне 286 долларов. Причиной такой динамики стало сокращение поставок СПГ.