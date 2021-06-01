Лавров захотел возобновить диалог России с НАТО

Москва готова возобновить диалог с НАТО — восстановить совет «Россия-НАТО», при этом начаться контакт должен с военных. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Пускай, прежде всего, военные начнут разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о «злонамеренных планах», имеющихся у НАТО в отношении России.

В тот же день, 1 июня, глава МИД Германии Хайко Маас призвал альянс нарастить «политические мускулы». Сообщалось также, что Маас поддержал реформу финансирования НАТО, которую предлагает генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, и выступил за диалог с Россией. Он при этом подчеркнул, что «мяч на стороне Москвы».

31 мая генсек НАТО заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией. Политик отметил, что даже если это не удастся сделать, Москва и НАТО должны поддерживать диалог, который становится еще важнее в условиях трудного взаимодействия сторон.