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Британия решила заявить о «негативном поведении» России на саммите НАТО

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Доминик Рааб
Доминик Рааб
Фото: Martyn Wheatley/ Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб планирует заявить о «негативном поведении» России на встрече министров стран НАТО 1 июня. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Дипломат также решил выразить ряд возражений британских властей против действий Москвы, включая «наращивание военных сил на границе с Украиной», отмечает издание. Он намеревается также высказать претензии о включении ключевых союзников по Альянсу в перечень «недружественных стран» и ограничении штата посольств США и Чехии.

Газета не исключила, что также на саммите рассмотрят инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair, который, по мнению Рааба и генсека НАТО Йенса Столтенберга, не мог произойти «без молчаливого согласия» Москвы. Глава МИД подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать страны НАТО и их ценности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией. Политик отметил, что даже если отношения не улучшатся, стороны должны поддерживать диалог, который становится еще важнее в условиях трудного взаимодействия.

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