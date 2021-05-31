Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером. Слова дипломата передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что угрозы отключения России от международной платежной системы SWIFT — еще одно доказательство ненадежности европейских властей в отношениях с Москвой: «Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения».

Ранее глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский рассказал, что российская сторона уже проводит работу по созданию альтернативной SWIFT системы. Он уточнил, что пока речи об отключении России не идет, «но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо». Биричевский также заявил об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль» против Москвы.

В апреле депутаты Европарламента приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Согласно документу, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из России, отключить страну от SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.