Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки мнению Евросоюза

Сербия отказывается вводить санкции против России и Китая вопреки мнению Европейского союза, несмотря на то, что находится на пути в него. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в телеканала Happy TV, его слова приводит ТАСС.

«Сербия также в отличие от некоторых других, находящихся на европейском пути, не будет разрушать своих отношений и имеет отличные отношения с Китаем и Россией. И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка», — подчеркнул сербский лидер.

Вучич добавил, что это политика Сербии, которая не является балансированием и показала себя наилучшим образом в период пандемии коронавируса, во время закупки вакцин, поэтому она будет продолжена. Глава государства отметил, что подобный курс представляется наилучшим для граждан страны, поскольку благодаря многовекторности Белград сумел закупить препараты против COVID-19 по всему миру, и население имеет возможность выбирать между прививками Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и «Спутник V».

Ранее Евросоюз призвал Сербию активнее подключаться к санкционным режимам объединения в рамках приготовлений ко вступлению в ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что данный шаг со стороны Белграда станет одним из показательных факторов сближения в вопросах внешней политики. Однако Александр Вучич ответил, что Сербия не будет солидарна со всеми позициями Брюсселя и не поддержит санкции Запада против России. Политик отказался поддерживать введение антироссийских ограничений со стороны Европы и США и пообещал, что пока он занимает пост главы государства, его решение не изменится.