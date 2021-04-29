В Европе пообещали не вводить санкции против России

Сербия заявила, что не поддержит санкции Запада против России. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает агентство «Танюг».

«Что касается включения в "черные списки" граждан России и Китая, Сербия в этом не участвовала. Это не было бы дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из Москвы и Пекина», — сказал Вучич. Политик отказался поддерживать введение антироссийских санкций со стороны Европы и США и пообещал, что пока он занимает пост главы государства, его решение не изменится.

Вучич добавил, что привести Сербию в будущее сможет только «искренняя и ясная политика».

Ранее Евросоюз призвал Сербию активнее подключаться к санкционным режимам объединения в рамках подготовки к вступлению в ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что такой шаг со стороны Белграда станет одним из показательных факторов сближения в вопросах внешней политики. Однако сербский лидер ответил, что Белград не будет солидарен со всеми позициями Брюсселя.

Начало процесса вступления Сербии в Европейский союз было положено в 2005 году, когда страна входила в состав Государственного союза с Черногорией. После отделения Черногории от союза в 2006 году, Белград продолжил вести диалог с блоком самостоятельно. В марте 2012 года Сербии официально присвоили статус кандидата на членство в ЕС. При этом Александр Вучич указывал, что Белград стремится к тесному сотрудничеству с Россией, однако планирует стать частью блока.

В 2020 году политик спрогнозировал сроки возможного вступления страны в ЕС. По его словам, это должно произойти к 2026 году. Глава государства отметил, что в 2024 году должны завершиться переговоры с Брюсселем.