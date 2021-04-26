Евросоюз призвал Сербию присоединиться к санкционным режимам

Евросоюз призвал Сербию активнее подключаться к санкционным режимам объединения в рамках приготовлений ко вступлению в ЕС. Об этом на пресс-конференции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, данный шаг со стороны Белграда станет одним из показательных факторов сближения в вопросах внешней политики, что особенно важно на фоне процесса вступления в ЕС. Однако президент Сербии Александр Вучич ответил, что Белград не будет солидарен со всеми позициями Брюсселя.

«Мы также разговаривали о проблеме Косова, мы договорились повысить уровень согласования с декларациями ЕС, однако здесь тоже будут некоторые исключения из-за тяжелой позиции, это я не скрываю ни здесь, ни там», — заметил Вучич.

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В свою очередь Боррель подчеркнул, что Сербия не имеет выгодных альтернатив вступлению в ЕС. Он добавил, что Евросоюз готов «на очень выгодных условиях» инвестировать средства в железнодорожный проект, который соединит Сербию с Северной Македонией.

Начало процесса вступления Сербии в Европейский союз было положено в 2005 году, когда государство входило в состав Государственного союза с Черногорией. После отделения Черногории от союза в 2006 году, Белград продолжил вести диалог с блоком самостоятельно. В марте 2012 года стране официально присвоили статус кандидата на членство в ЕС. При этом президент страны Александр Вучич указывал, что Белград стремится к тесному сотрудничеству с Россией, однако планирует стать частью блока.

В 2020 году он спрогнозировал сроки возможного вступления страны в ЕС. По его словам, это должно произойти к 2026 году. Глава государства отметил, что в 2024 году должны завершиться переговоры с Брюсселем.