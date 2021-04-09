Грузовик с ракетами для «Панцирь-С1» перевернулся под Белградом

Военный грузовик, перевозивший ракеты для российской системы ПВО «Панцирь-С1», перевернулся на объездной дороге под Белградом. Об этом сообщает сербское издание Mondo.

Машина с тремя ракетами съехала с дороги, одна из них вывалилась из грузовика. В результате ДТП пострадали трое военных, их состояние не уточняется.

По данным госорганизации «Дороги Сербии», движение на кольцевой дороге приостановлено в обе стороны. Ракеты перевозились на полигон «Пасулянске ливаде».

Первая часть российского ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» была доставлена в Сербию в феврале 2020 года. Окончательные договоренности о поставке были достигнуты министром обороны Сербии Александаром Вулиным и главой Минобороны России Сергеем Шойгу в ходе встречи 17 февраля.

В 2018 году Сербия получила из России истребители МиГ-29, танки, бронемашины, радиолокационные станции и вертолеты в рамках контрактов о модернизации своих вооруженных сил.