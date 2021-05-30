ЕС призвала США ответить на «негативное поведение» России

Евросоюз предложил США выразить единство в подходе к России и «выступить против подавления Россией гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления для саммита, направленного ЕС в Белый дом.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», — говорится в документе.

Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе 15 июня — за день до планируемой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Это будет первая поездка Байдена в Европу в качестве президента США. Ожидается, что Евросоюз и США придут к соглашению о более тесном сотрудничестве в сфере экономики, а также придут к единству в подходе к Китаю.

Ранее Украина заявила о возможности встречи Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена в Европе.