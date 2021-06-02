Солдаты НАТО потренировались отражать российское вторжение в Румынию

Войска стран НАТО провели в Румынии учения по отражению предполагаемого вторжения оккупационных сил России, сообщает «Коммерсантъ».

Целью учений стала отработка быстрой переброски солдат НАТО в случае внешней агрессии. По сценарию, на Украине началась война, и войска Североатлантического альянса должны были отразить вторжение оккупационных сил в Румынию со стороны России. В ходе учений боевые джипы и вертолеты Puma расстреляли бутафорский блокпост, саперы с помощью водомета уничтожили взрывное устройство, взвод химической и радиационной защиты деактивировал боевые отравляющие вещества, а танки подавили остатки «оккупантов» на дальних холмах.

Наибольшую роль в учениях сыграли турецкие сухопутные силы в количестве 2,2 тысячи военнослужащих и 150 единиц техники. Всего в маневрах приняло участие около четырех тысяч человек и 394 единицы техники. Среди них были также латвийские и польские военные.

По заверению штаба юго-восточного подразделения НАТО, их учения направлены на возможное противодействие не только российским силам, но и агрессии с любой другой стороны, но при этом там признали последние действия России «дестабилизирующими». В штабе подчеркнули, что учения стали «публичным сигналом готовности НАТО сдерживать и защищать территорию союзников».