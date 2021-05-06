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Румыния заявила о превращении Черного моря в озеро НАТО

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Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе», — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов о том, как НАТО может помешать превращению Черного моря в «русское».

Ранее сообщалось, что к российским границам в Черном море приблизились самолеты-разведчики в США. Также уточнялось, что у Крыма уже находятся самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Orion Военно-морских сил (ВМС) США. В ближайшее время к нему должны присоединиться беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk и американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.

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