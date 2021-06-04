Россия окажется в центре внимания НАТО на предстоящем саммите 14 июня. Об этом сообщила Аманда Слоат, старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, ее слова передает ТАСС.

Политик отметила, что Североатлантический альянс обсудит Россию в рамках дискуссии о новых угрозах на международной арене. «Саммит позволит обсудить, что необходимо предпринять для реагирования на существующие и новые угрозы», — подчеркнула она. Слоат заявила, что США выступают за развитие отношений с Москвой путем прямого контакта между лидерами.

Она также сказала, что президент США Джо Байден подтвердит приверженность НАТО на предстоящем саммите. По словам политика, американский лидер выразит готовность соблюдать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне, согласно которой нападение на любую страну альянса становится атакой на всех его членов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал смысл диалога альянса с Россией. По его словам, западным странам необходимо снижать напряжение с Москвой. Таким образом он прокомментировал своевременность встречи президентов США и России. Генсек считает, что этот шаг соответствует двойственному подходу к Москве, в котором сдерживание и оборона совмещаются с диалогом.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве.