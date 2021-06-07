Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы к диалогу с Североатлантическим альянсом. Дипломат рассказала об этом в своем Telegram-канале.

«Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что переговоры не будут иметь смысла без привлечения военных экспертов.

Представитель МИД также прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что «мяч сейчас на стороне Москвы». «Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота — мы пробьем», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Столтенберг предложил Москве провести переговоры в рамках встречи Совета «Россия — НАТО» (СРН). У нас есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России», — отметил он. По словам генсека, альянс предложил российской стороне организовать встречу более года назад, но все еще не получил положительного ответа.