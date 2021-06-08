Генсек НАТО отказался считать диалог с Россией признаком слабости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался считать диалог с Россией признаком слабости. Об этом он заявил в беседе с журналистами по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости.

«Диалог с Россией — это не признак слабости. Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с Россией», — сказал он.

По мнению Столтенберга, даже если западные страны не верят в «лучшие отношения» с Россией, необходимо разобраться со «сложными отношениями». Он также подчеркнул, что подход к российской стороне должен быть двойственным — «внешняя защита и диалог».

Помимо России генсек НАТО обсудил с американским лидером Китай, международный терроризм, киберугрозы и изменение климата.

Ранее Йенс Столтенберг предложил Москве провести переговоры в рамках встречи Совета «Россия — НАТО» (СРН). По словам генсека, альянс предложил российской стороне организовать встречу более года назад, но все еще не получил положительного ответа. При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что страна готова к диалогу.