Россию назвали главным условием для мира в Европе

Ведение диалога с Россией — главное условие для мира в Европе, без этого он не наступит. С таким мнением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью ТАСС.
«В конце концов, мне совершенно ясно: мир в Европе будет только с Россией, а не против нее», — рассказал политик. По его словам, странам Евросоюза стоит открыто обсуждать все проблемы с Россией таким образом, чтобы это не мешало их сотрудничеству.
Курц назвал главные разногласия между странами: они касаются соблюдения прав человека и территориальной целостности Украины. При этом канцлер отметил и те области, в которых Россия и ЕС успешно сотрудничают. Это, в частности, борьба с изменением климата и контроль ядерных вооружений.
В конце апреля канцлер Австрии выступил против дополнительных антироссийских санкций. По его словам, меры, раннее введенные Евросоюзом против России, были правильным шагом, однако введение дополнительных ограничений будет ошибочным решением.