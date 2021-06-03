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Россию назвали главным условием для мира в Европе

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Себастьян Курц
Себастьян Курц
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Ведение диалога с Россией — главное условие для мира в Европе, без этого он не наступит. С таким мнением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью ТАСС.

«В конце концов, мне совершенно ясно: мир в Европе будет только с Россией, а не против нее», — рассказал политик. По его словам, странам Евросоюза стоит открыто обсуждать все проблемы с Россией таким образом, чтобы это не мешало их сотрудничеству.

Курц назвал главные разногласия между странами: они касаются соблюдения прав человека и территориальной целостности Украины. При этом канцлер отметил и те области, в которых Россия и ЕС успешно сотрудничают. Это, в частности, борьба с изменением климата и контроль ядерных вооружений.

В конце апреля канцлер Австрии выступил против дополнительных антироссийских санкций. По его словам, меры, раннее введенные Евросоюзом против России, были правильным шагом, однако введение дополнительных ограничений будет ошибочным решением.

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