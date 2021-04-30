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Канцлер Австрии позвонил Путину

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Себастьян Курц
Себастьян Курц
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Канцлер Австрии Себастьян Курц позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Курц предложил провести российско-американский саммит и рассмотреть Вену в качестве места проведения.

Также федеральный канцлер обсудил с российским лидером вопросы взаимодействия по борьбе с коронавирусной инфекцией и перспективы совместной работы в данном направлении.

Кроме того, одними из тем диалога стали вопросы о блогере Александре Навальном (учредителе Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и внутриукраинском кризисе. Регулирование последнего, пояснил Путин по просьбе Курца, напрямую связано с выполнением Киевом Минских соглашений.

«При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны», — говорится в сообщении.

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