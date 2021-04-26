Италия отреагировала на высылку сотрудника посольства в Москве

Рим считает высылку своего дипломата из России безосновательной и несправедливой. Об этом сказано в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Италии.

«Мы глубоко разочарованы решением РФ выслать заместителя военного атташе в посольстве в Москве с предупреждением за 24 часа», — отметили в МИД. В ведомстве также добавили, что решение Москвы необоснованное, поскольку является ответом на «законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности».

Ранее помощнику атташе по вопросам обороны в итальянском посольстве в Москве Курцио Пачифичи было велено покинуть территорию России в течение суток. Высылка итальянского дипломата стала ответом на «недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме», заявили в МИД России.

31 марта Италия выслала двоих сотрудников российской дипмиссии. Местные власти утверждают, что офицер ВМС страны и сотрудник посольства России в Риме были задержаны по обвинению в шпионаже. 30 марта капитан итальянского флота якобы передал российскому военному секретные документы в обмен на пять тысяч евро.