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Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

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Фото: Radu Sigheti / Reuters

Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата. Соответствующее заявление опубликовано на сайте румынского МИД.

В ведомстве рассказали, что речь идет о заместителе военного атташе посольства России в Бухаресте Алексее Гришаеве, его обвиняют в действиях, противоречащих положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дополнительных деталей не приводится.

Сообщается, что румынский МИД проинформировал российского посла Валерия Кузьмина о своем решении в понедельник, 26 апреля.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.

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