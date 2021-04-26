Россия вышлет итальянского дипломата

Россия вышлет сотрудника итальянского посольства в Москве в ответ на аналогичные действия Рима в отношении российских дипломатов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что помощнику атташе по вопросам обороны Курцио Пачифичи было велено покинуть территорию России в течение суток. Высылка итальянского дипломата стала ответом на «недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме».

Сообщается, что министерство проинформировало итальянского посла Паскуале Терраччано о своем решении ранее в понедельник, 26 апреля.

31 марта Италия выслала двоих сотрудников российской дипмиссии. Местные власти утверждают, что офицер ВМС страны и сотрудник посольства России в Риме были задержаны по обвинению в шпионаже. Сообщается, что 30 марта капитан итальянского флота якобы передал российскому военному секретные документы в обмен на пять тысяч евро.