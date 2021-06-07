Мир
 
Последние новости
В США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса
Глава украинского футбола рассказал об идее создания скандальной формы сборной
На Кипре понадеялись на скорое открытие границ с Россией
Девушки вскарабкались в нижнем белье на самую высокую гору страны
МВД утвердило правила отправки россиян в вытрезвители
Оппозиция обвинила Пашиняна в принуждении учителей к агитации за партию власти
Франция заявила о беспрецедентной победе над Google
В Госдуме заявили о возможной опасности просочившейся из Украины в Крым воды
Мать притворилась дочерью, пришла в школу и попала за решетку
Сенатор прокомментировал обвинения в спаивании британских солдат «рукой Москвы»
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава Евросовета обсудил с Путиным низкий уровень отношений ЕС и России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным низкий уровень отношений ЕС и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее, нынешнее состояние российско-есовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам», — указано в сообщении.

Сам Мишель посчитал, что ухудшение отношений Евросоюза с Россией остановится только в том случае, если Россия «прекратит свое деструктивное поведение».

С российской стороны тему двустороннего диалога поднимали в конце мая. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы налаживать отношения с ЕС.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал ЕС активизировать диалог с Россией. По его мнению, в объединении есть понимание того, что оно связано с Москвой общим будущим. В связи с этим Чижов выразил надежду на то, что это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и России.

При этом 25 мая Евросовет выпустил заявление, в котором говорится, что он осуждает «незаконные, провокационные и разрушительные действия России» против Евросоюза. Брюссель также подтвердил единство и солидарность стран объединения «перед лицом таких действий».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров заявил о готовности России налаживать отношения с ЕС
Евросоюз призвали активизировать диалог с Россией
Лидеры ЕС заявили о «разрушительных действиях» России