Евросоюз призвали активизировать диалог с Россией

Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«В очередной раз повторю, что мы готовы к диалогу с ЕС <...> Когда Евросоюз дозреет до активизации диалога с нашей страной? Честно скажу, не знаю», — отметил он.

Чижов также подчеркнул, что в Евросоюзе есть понимание того, что он связан с Россией общим будущим. Он выразил надежду на то, что это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и России к следующем саммиту.

25 мая Евросовет выпустил заявление, в котором говорится, что он «осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против Евросоюза, его стран-членов и за пределами» сообщества и «подтверждает единство и солидарность ЕС перед лицом таких действий, а также поддержку восточных партнеров».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен напомнила о важности России для Евросоюза. По ее словам, Россия, несмотря на «дестабилизирующую деятельность» в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупным соседом ЕС, источником торговли и инвестиций.