Мир
 
Последние новости
Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсов в обход Белоруссии
Российский следователь сбила не пускавшего ее для обыска мужчину
Основатель NEXTA попросил у Польши усилить его охрану
Цены на кофе взлетели
Тренер раскрыла способ добиться плоского живота без посещения спортзала
Привитым россиянам разрешат въезд в Таиланд
Подтверждено существование экзотического феномена внутри Юпитера
России предсказали ущерб на триллионы рублей
Лавров ответил на предложение Кравчука по Донбассу фразой «не ему решать»
Новости партнеров
Прослушать новость

Евросоюз даст Украине 25 миллионов евро

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Евросоюз даст Украине 25,4 миллиона евро в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что выделенные средства направлены на поддержку жителей востока страны, пострадавших от конфликта в Донбассе. В заявлении подчеркивается, что европейская сторона стремится обеспечить гражданскому населению доступ к медицинским услугам и «удовлетворить базовые нужды самого уязвимого населения».

13 мая стало известно, что в Евросоюзе забеспокоились насчет возможного «присоединения» Донбасса к России, которое якобы готовит Москва. Сообщалось, что, по мнению Европы, организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».

В конце марта началось очередное обострение ситуации на линии фронта в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники. В связи с этим Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. В Москве отрицали обвинения в агрессивных действиях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЕС предрек блокировку вступления Украины в НАТО в случае автономии Донбасса
Страны G7 призвали Россию принять меры по деэскалации на границе с Украиной
В Литве назвали сроки вступления Украины в НАТО и ЕС