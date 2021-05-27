Евросоюз даст Украине 25 миллионов евро

Евросоюз даст Украине 25,4 миллиона евро в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что выделенные средства направлены на поддержку жителей востока страны, пострадавших от конфликта в Донбассе. В заявлении подчеркивается, что европейская сторона стремится обеспечить гражданскому населению доступ к медицинским услугам и «удовлетворить базовые нужды самого уязвимого населения».

13 мая стало известно, что в Евросоюзе забеспокоились насчет возможного «присоединения» Донбасса к России, которое якобы готовит Москва. Сообщалось, что, по мнению Европы, организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».

В конце марта началось очередное обострение ситуации на линии фронта в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники. В связи с этим Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. В Москве отрицали обвинения в агрессивных действиях.