Лавров заявил о готовности России налаживать отношения с ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы налаживать отношения с ЕС. Его цитирует РИА Новости.

«Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с Европейским союзом», — подчеркнул дипломат.

Министр добавил, что этого можно достичь только при равноправии, взаимном уважении и балансе интересов.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал ЕС активизировать диалог с Россией. По его мнению, в объединении есть понимание того, что оно связано с Москвой общим будущим. В связи с этим Чижов выразил надежду на то, что это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и России.

При этом 25 мая Евросовет выпустил заявление, в котором говорится, что он осуждает «незаконные, провокационные и разрушительные действия России» против Евросоюза. Брюссель также подтвердил единство и солидарность стран объединения «перед лицом таких действий».

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