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Байден захотел подать сигнал Путину

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден захотел подать сигнал о единстве стран Запада президенту России Владимиру Путину и властям Китая. Его слова передает ТАСС.

Американский лидер понадеялся, что предстоящие саммиты Большой семерки (G7) и НАТО покажут Москве и Пекину, что американская сторона «очень близка» с Евросоюзом. Он назвал укрепление Североатлантического альянса главной целью своего визита в Европу.

Ранее Байден поделился ожиданиями от переговоров с Путиным. Он усомнился, что сможет достичь взаимопонимания с российским лидером по вопросам кибербезопасности. Американский президент добавил, что кибербезопасность определенно станет темой его разговора с российским коллегой.

23 апреля стало известно, что Байден посетит саммит G7 в Лондоне и встречу НАТО в Брюсселе в рамках своей первой заграничной поездки. 16 июня он встретится с Путиным в Женеве.

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