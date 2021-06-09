Байден захотел подать сигнал Путину

Президент США Джо Байден захотел подать сигнал о единстве стран Запада президенту России Владимиру Путину и властям Китая. Его слова передает ТАСС.

Американский лидер понадеялся, что предстоящие саммиты Большой семерки (G7) и НАТО покажут Москве и Пекину, что американская сторона «очень близка» с Евросоюзом. Он назвал укрепление Североатлантического альянса главной целью своего визита в Европу.

Ранее Байден поделился ожиданиями от переговоров с Путиным. Он усомнился, что сможет достичь взаимопонимания с российским лидером по вопросам кибербезопасности. Американский президент добавил, что кибербезопасность определенно станет темой его разговора с российским коллегой.

23 апреля стало известно, что Байден посетит саммит G7 в Лондоне и встречу НАТО в Брюсселе в рамках своей первой заграничной поездки. 16 июня он встретится с Путиным в Женеве.