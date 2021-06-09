Байден поделился ожиданиями от разговора с Путиным

Президент США Джо Байден усомнился, что сможет достичь взаимопонимания с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам кибербезопасности. Такими ожиданиями от саммита в Женеве Байден поделился с журналистами, его слова приводит ТАСС.

Американский президент добавил, что кибербезопасность определенно станет темой его разговора с российским коллегой.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что кибербезопасность станет одной из тем, выбранных американским президентом для разговора с Путиным. В частности, в Вашингтоне ожидают, что лидеры обсудят недавнюю кибератаку на крупнейшего производителя мяса в мире JBS.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал «Ленте.ру», что важно, чтобы лидеры России и США нашли взаимопонимание по некоторым ключевым сюжетам. В качестве возможных направлений, где президенты могут достичь определенных договоренностей, Рябков назвал область информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности и сферу контроля над вооружениями.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.