Россия призвала США проделать «работу над ошибками»

Россия призывает США проделать «работу над ошибками» перед встречей президентов обеих стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Я надеюсь, что при подготовке саммита те, кто сейчас в администрации Байдена занимается Россией, оценят ее действия, интересы, позицию и сделают работу над ошибками прошлых лет», — сказал Лавров.

Министр также понадеялся, что Вашингтон откажется от ведения диалога с позиции силы. По его мнению, диалог гораздо лучше, чем его отсутствие.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В МИД РФ надеются, что одним из решений, принятых на встрече Путина и Байдена, станет возвращение послов в местные диппредставительства. Кроме того, страны будут обсуждать ситуацию на Украине. В Белом доме также заявили, что политики обсудят Белоруссию и контроль над вооружениями.

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