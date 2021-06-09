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Посол США в России примет участие в саммите Путина и Байдена

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Джон Салливан
Джон Салливан
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Посол США в России Джон Салливан примет участие в саммите президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве. Об этом сообщил у себя в Twitter пресс-секретарь американского посольства в РФ Джейсон Ребхольц.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту в Женеве на следующей неделе. Президент Байден — решительный защитник американских интересов, и у нас будет отличная команда для его поддержки, когда мы встретимся с российским руководством по всему комплексу насущных вопросов, влияющих на отношения США и России», — привел пресс-секретарь слова Салливана.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать, но вскоре покинул страну.

До этого, в начале апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в глубочайшем кризисе. Он прибыл в российскую столицу для консультаций после скандального интервью Байдена 21 марта.

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