Россия обвинила США в утаивании фактов о катастрофе МН17

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в утаивании фактов, которые имеют отношение к крушению «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Вашингтон отказывается предоставить суду спутниковые снимки, которые могут пролить свет на случившееся.

«На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются», — заявил Лавров.

7 июня стало известно, что суд в Нидерландах отказался от попыток получить от Соединенных Штатов спутниковые снимки, имеющие отношение к крушению «Боинга». Эти фотографии должны были подтвердить пуск ракеты из зенитного комплекса «Бук» недалеко от места катастрофы в день крушения самолета.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

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