Появились показания свидетелей ракетного пуска перед крушением «Боинга» MH17

На проходящем в Нидерландах суде по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году впервые появились показания людей, которые, как считает следствие, видели пуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» в сторону самолета. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Свидетелей допрашивали представители совместной следственной группы (JIT) и следственный судья. По данным издания, восемь человек сообщили, что видели или слышали пуск ракеты в небе недалеко от населенного пункта Снежное, находящегося под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Три свидетеля при этом утверждали, что были в районе пуска ракеты.

Еще как минимум один человек сказал, что перед крушением лайнера находился на блокпосту ДНР возле населенного пункта Первомайское и слышал грохот, свист и «звук разрыва» в небе. Следственный судья изучил данные телефонного биллинга этого свидетеля — его слова о местонахождении в тот день подтвердились.

В конце мая стало известно, что суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17. Судьи осмотрели реконструкцию места падения «Боинга», специально созданную на голландской военно-воздушной базе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.