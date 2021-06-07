Дело разбившегося в Донбассе «Боинга» рассмотрят по существу

Дело разбившегося в 2014 году в Донбассе «Боинга» MH17 рассмотрят по существу в окружном суде Гааги. Об этом сообщает «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Первое заседание будет проведено 7 июня. Отмечается, что на нем рассмотрят наиболее важные подробности расследования по этому делу. На слушании также обсудят результаты осмотра обломков самолета. Следующие заседания пройдут 17-18 июня.

26 мая стало известно, что суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17. Судьи осмотрели реконструкцию места падения «Боинга», созданную на военно-воздушной базе в Нидерландах.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.