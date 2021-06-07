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Суд по делу MH17 не получит от США спутниковые снимки

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Суд в Нидерландах отказался от дальнейших попыток получить от Соединенных Штатов спутниковые снимки, имеющие отношение к крушению «Боинга» MH17 в Донбассе. Об этом заявил судья Фредерик Стейнхёйс на слушаниях 7 июня, его слова приводит ТАСС.

С 2020 года суд пытался получить от американской стороны фотографии, которые якобы подтверждают пуск ракеты из зенитного комплекса «Бук» недалеко от места катастрофы в день крушения самолета. Последний раз об этом просили весной, США ответили отказом. Как объявил Стейнхёйс, суд не видит возможности удовлетворить это требование.

26 мая стало известно, что суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17. Судьи осмотрели реконструкцию места падения «Боинга», специально созданную на голландской военно-воздушной базе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: ими стали россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

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