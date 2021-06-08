Свидетели по делу «Боинга» в Донбассе назвали ДНР местом пуска ракеты

Показания людей, которые, как считает следствие, видели пуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» в сторону малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году, впервые были озвучены в суде в Нидерландах. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».

Свидетелей допрашивали представители Совместной следственной группы (JIT) и следственный судья. Отмечается, что всего 20 свидетелей заявили, что видели в небе след от пуска ракеты, и 12 из них слышали некий грохот или взрыв перед появлением следа в небе. При этом восемь человек сообщили, что видели или слышали непосредственно полет.

Местом пуска ракеты свидетели назвали подконтрольную ДНР территорию

По данным издания, большинство опрошенных указали, что вероятный пуск был совершен недалеко от населенного пункта Снежное, находящегося под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Три свидетеля при этом утверждали, что были в районе пуска ракеты. Указывается и более точное место, которое совпадает с расчетами бельгийских экспертов: неподалеку от села Первомайское.

Особое внимание на суде уделили показаниям свидетеля, обозначенного как X48.

Этот человек сказал, что перед крушением лайнера находился на блокпосту ДНР возле населенного пункта Первомайское и видел проезжающую мимо военную машину с ракетами. Затем он услышал грохот, свист и «звук разрыва» в небе

После этого свидетель X48 видел возвращение этой же машины, но уже без одной ракеты. Он также отметил, что горела часть поля в районе того места, откуда уехала техника. Следственный судья изучил данные телефонного биллинга этого свидетеля — его слова о местонахождении в тот день подтвердились.

В суде раскрыли судьбу пропавших пассажиров «Боинга»

По словам судьи Хендрика Стейнхейса, правоохранительные органы провели расследование в отношении двух пассажиров MH17, чьи тела так и не удалось обнаружить. Отмечается, что хотя их останки и не нашли, они действительно попали на рейс, поскольку посадочные талоны обоих были в распоряжении служб аэропорта. Судья отметил, что всего на месте крушения нашли тела 296 человек, которые удалось опознать.

Отдельно были раскрыты и данные экспертизы останков пилота и первого помощника. Вскрытие показало, что в их телах было много разных осколков. Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) установил, что среди этих предметов есть 11 фрагментов стали — но речь идет не о частях самолета. «Все говорит о том, что эти части попали в тела извне», — заключил судья.

Суд так и не получил от США спутниковые снимки, имеющие отношение к инциденту

Дело рассматривается по существу в окружном суде Гааги. В ходе процесса изучаются наиболее важные подробности расследования. На слушании также обсуждаются результаты осмотра обломков самолета. В первый день также стало известно, что суд отказался от дальнейших попыток получить от Соединенных Штатов спутниковые снимки, имеющие отношение к крушению «Боинга» MH17 в Донбассе.

26 мая стало известно, что суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17. В частности, судьи осмотрели реконструкцию места падения «Боинга», специально созданную на голландской военно-воздушной базе.

В тот же день прокуратура Нидерландов пообещала доказать причастность властей ДНР к катастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер. В МИД России неоднократно заявляли, что следствие по делу политизировано и однобоко, а также не учитывает доводы всех сторон.