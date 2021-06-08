Раскрыта судьба пропавших пассажиров MH17

Раскрыта судьба пропавших пассажиров малазийского «Боинга», разбившегося в Донбасе в 2014-м. Об этом сообщил на слушании судья Хендрик Стейнхейс, его слова передает ТАСС.

Правоохранительные органы провели расследование в отношении двух пассажиров MH17, чьи тела так и не удалось обнаружить. Поскольку посадочные талоны обоих людей были в распоряжении служб аэропорта, они действительно попали на рейс, пускай их останки и не нашли.

Судья отметил, что всего на месте крушения нашли тела 296 человек, которые удалось опознать. Он подчеркнул, что все останки доставили в Нидерланды и осмотрели на предмет посторонних объектов, которые могут быть связаны со взрывом. Все, найденное в ходе осмотра останков, приобщили к делу.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.