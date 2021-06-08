Мир
 
Последние новости
Курс рубля взлетел
Скандального ведущего возмутило обращение Эмили Ратаковски с грудным сыном
Москвичи пожаловались на шумные заведения 
Британский полуостров наводнили секретные агенты США перед визитом Байдена
В Германии оценили снятие санкций США с оператора «Северного потока-2»
Украинская блогерша назвала ВСУ сборищем «алкашей» и вызвала скандал в сети
Госдума одобрила включение вакцинации от COVID-19 в план прививок
Сбой в работе крупнейших сайтов устранили
В США раскрыли отношение к российскому «Панцирю-C1»
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыта судьба пропавших пассажиров MH17

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Раскрыта судьба пропавших пассажиров малазийского «Боинга», разбившегося в Донбасе в 2014-м. Об этом сообщил на слушании судья Хендрик Стейнхейс, его слова передает ТАСС.

Правоохранительные органы провели расследование в отношении двух пассажиров MH17, чьи тела так и не удалось обнаружить. Поскольку посадочные талоны обоих людей были в распоряжении служб аэропорта, они действительно попали на рейс, пускай их останки и не нашли.

Судья отметил, что всего на месте крушения нашли тела 296 человек, которые удалось опознать. Он подчеркнул, что все останки доставили в Нидерланды и осмотрели на предмет посторонних объектов, которые могут быть связаны со взрывом. Все, найденное в ходе осмотра останков, приобщили к делу.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд по делу MH17 не получит от США спутниковые снимки
Странную посадку самолета в Минске расследуют по аналогии с катастрофой MH17
Нидерланды пообещали доказать причастность ДНР к катастрофе «Боинга-777»