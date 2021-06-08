Раскрыты результаты экспертизы останков пилота MH17

Экспертиза останков пилота малайзийского Boeing (рейс MH17), потерпевшего крушение на Украине в 2014-м, раскрыла свои выводы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председательствующего судьи Хендрика Стинхейса.

Вскрытие показало, что в телах пилота и первого помощника было много разных осколков. Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) установил, что среди этих предметов есть 11 фрагментов стали — но речь идет не о частях самолета.

«Все говорит о том, что эти части попали в тела извне», — заключил судья.

Ранее в суде также рассказали о судьбе двух пропавших пассажиров с рейса MH17. Следователи установили, что они действительно были на борту, пускай их тела и не нашли. Всего на месте крушения нашли тела 296 человек, которые удалось опознать. Все останки доставили в Нидерланды.

Слушания по делу о крушении «Боинга» в Донбассе начались 7 июня.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться