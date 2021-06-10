В Белом доме оценили влияние слов Байдена о Путине на встречу президентов

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки оценила, как слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине повлияют на их встречу. Ее слова приводит РИА Новости.

Так пресс-секретарь администрации президента США ответила журналистам, спросившим о том, не будет ли саммит двух стран «неловким» после скандального интервью Байдена в марте.

По словам Псаки, Байден давно знает Путина и никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда поведение России «не отвечало демократическим ценностям». «И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече», — сказала она.

Псаки подчеркнула, что речь не идет о дружбе и доверии. «Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям», — отметила Псаки.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил грубое высказывание в адрес российского президента.

Владимир Путин отреагировал фразой «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил Байдену провести открытый разговор в прямом эфире. Американская сторона отклонила это предложение.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.