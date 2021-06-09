США признали расширение влияния России в мире

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман признала расширение влияния России в мире. Ее слова передает ТАСС.

Дипломат отметила, что российские позиции усиливаются в том числе в регионах, где Москва обычно не проявляет большой активности. По ее словам, Вашингтон прилагает усилия по сдерживанию влияния России на энергобезопасность Европы.

Ранее президент США Джо Байден захотел подать сигнал о единстве стран Запада президенту России Владимиру Путину и властям Китая. Американский лидер понадеялся, что предстоящие саммиты «Большой семерки» (G7) и НАТО покажут Москве и Пекину, что американская сторона «очень близка» с Евросоюзом.

23 апреля стало известно, что Байден посетит саммит G7 в Лондоне и встречу НАТО в Брюсселе в рамках своей первой заграничной поездки. 16 июня он встретится с Путиным в Женеве.