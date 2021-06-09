МИД рассказал о перспективах работы России и США

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о перспективах совместной работы России и США. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что продолжать взаимодействие в устоявшейся системе координат не получится. «Мы должны понять, что темп бега времени на современном этапе развития международных отношений гораздо выше всего того, к чему мы привыкли», — отметил он.

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Рябков призвал американскую сторону ответственно отнестись к снижению напряженности с Россией. По его словам, Москва готова разработать новый договор по уравнению безопасности в отношениях с Вашингтоном. Замглавы МИД напомнил о необходимости «с максимальной энергией» двигаться к новым соглашениям в сфере контроля над вооружениями.

Дипломат также сообщил, что Москва возлагает большие ожидания на предстоящую двустороннюю встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Он заключил, что главная задача российской стороны во взаимодействии с Вашингтоном — укрепление тренда на решение проблемных вопросов.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал США проделать «работу над ошибками» перед встречей двух лидеров. Дипломат также понадеялся, что Вашингтон откажется от ведения диалога с позиции силы. По его мнению, диалог гораздо лучше, чем его отсутствие.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве.