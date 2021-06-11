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Путина и Байдена будет охранять тысяча швейцарских военных

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Тысяча швейцарских военнослужащих обеспечит охрану встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, сообщает РИА Новости.

Правительство Швейцарии одобрило направление тысячи военных в Женеву для помощи властям кантона. Сообщается, что военнослужащие будут охранять иностранные представительства и предоставят женевской полиции воздушный и водный транспорт.

Правительство Швейцарии подчеркивает, что это не повлечет дополнительных расходов для страны, поскольку они покрываются бюджетом.

Ранее сообщалось, что Парк Ла Гранж в Женеве, где состоится первая встреча Путина и Байдена, обнесли колючей проволокой, а на время встречи над Женевой закроют небо.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме рассказали, что политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.

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