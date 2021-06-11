Мир
 
Последние новости
В Польше объяснили ненависть ко всему российскому
Названы регионы с самым большим неравенством между богатыми и бедными
Врач рассказала о неспособных нейтрализовать коронавирус антителах
Женщине предложили развестись с мужем после его выходки у алтаря
Врачи назвали два вызывающих обострение артрита напитка
Российские производители пожаловались на слишком низкие цены на молоко
Посольство отреагировало на бомбардировщики США у границ России
Наряд популярного бренда с иллюзией наготы восхитил покупательниц
В Турции нашли залежи золота на миллиарды долларов
Новости партнеров
Прослушать новость

Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Denis Balibouse / REUTERS

Парк Ла Гранж в Женеве, где состоится первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого вокруг парка были установлены железные ограждения. Окрестную территорию, объявленную зоной безопасности на время саммита, перекрывают военные.

Кроме того, власти города порекомендовали компаниям перевести своих сотрудников 16 июня на дистанционную работу.

Ранее 11 июня бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящую встречу Байдена с Путиным в Женеве. «Удачи на переговорах. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай Путину мои наилучшие пожелания», — заявил он.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о графике Путина во время саммита. Он уточнил, что российский лидер прибудет в Женеву непосредственно в день переговоров с американским коллегой, 16 июня.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным
Жена Байдена рассказала о его чрезмерной подготовке к встрече с Путиным
Путин прибудет на саммит с Байденом в день переговоров