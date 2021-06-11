Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой

Парк Ла Гранж в Женеве, где состоится первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого вокруг парка были установлены железные ограждения. Окрестную территорию, объявленную зоной безопасности на время саммита, перекрывают военные.

Кроме того, власти города порекомендовали компаниям перевести своих сотрудников 16 июня на дистанционную работу.

Ранее 11 июня бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящую встречу Байдена с Путиным в Женеве. «Удачи на переговорах. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай Путину мои наилучшие пожелания», — заявил он.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о графике Путина во время саммита. Он уточнил, что российский лидер прибудет в Женеву непосредственно в день переговоров с американским коллегой, 16 июня.