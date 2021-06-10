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Жена Байдена рассказала о его чрезмерной подготовке к встрече с Путиным

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Джилл и Джо Байден
Джилл и Джо Байден
Фото: Yuri Gripas / Reuters

Жена американского президента Джо Байдена Джилл рассказала о его чрезмерной подготовке к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Ее цитирует ТАСС.

После встречи американской четы с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и его женой Кэрри в британском Корнуолле. Журналисты спросили Джилл, готов ли ее супруг к саммиту с Путиным 16 июня.

«О, Боже мой, он чрезмерно подготовлен», — ответила первая леди. Кроме того, она рассказала о любви Байдена к внешней политике: перед встречами на высшем уровне он готовится неделями.

8 июня официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что к встрече с Путиным Байден «готовился 50 лет». В ответ член Совета Федерации Алексей Пушков понадеялся, что опыт позволит американскому лидеру «не пытаться навязать коллеге свои условия».

Цель визита американского президента в Великобританию — обсуждение сложностей, связанных с Brexit. Кроме того, разговор политиков может коснуться Белфастского соглашения между Британией и Ирландией. Так, Байден опасается, что выход из ЕС может привести к тому, что Лондон откажется от мирного договора.

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