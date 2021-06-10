Байден приехал в Британию и не захотел возвращаться в США

Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и пошутил, что больше не хочет возвращаться на родину. Об этом пишет издание The Sun.

Встреча состоялась в графстве Корнуолл, на ней также присутствовала первая леди Джилл Байден и жена Джонсона Кэрри. Издание отметило, что Джилл Байден надела пиджак с надписью «любовь» на спине: The Sun считает, что это свидетельствует о позитивном настрое американской четы.

Reuters отмечает, что цель визита — обсуждение сложностей, связанных с Brexit. Кроме того, разговор политиков может коснуться Белфастского соглашения (также известно как соглашение Страстной пятницы) 1998 года. Так, Байден опасается, что выход Британии из ЕС может привести к тому, что Лондон откажется от мирного договора.

Материалы по теме Жить станет веселее Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м? Два года для развода Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. После этого стороны соглашения столкнулись с несколькими проблемами, которые в том числе коснулись торговли. Так, стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС. До конца 2020-го Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле. Однако в июле прошлого года стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов: в том числе по поводу торговли с Северной Ирландией.

Белфастский договор позволил урегулировать конфликт в Ирландии и воссоздать орган, выполняющий функции местного парламента — Североирландскую Ассамблею. Соглашение между Великобританией и Ирландией положило конец многолетнему вооруженному противостоянию британских властей и местных националистических радикальных группировок.

Конфликт в Северной Ирландии продолжался несколько десятков лет, с 1960-х годов. Боевики Ирландской республиканской армии (ИРА) нападали на военных Великобритании и совершали теракты, между католиками и протестантами были жестокие столкновения. Жертвами конфликта стали более 3,5 тысячи человек, из них 1,7 тысячи — гражданские лица.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться